Afrique: Buteurs africains - Qui arrêtera Mohamed Salah?

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a égalé contre West Bromwich le record du nombre de buts dans une saison (à 38 matches), en marquant pour la 31e fois en championnat. L'Egyptien rejoint ainsi Alan Shearer (Blackburn, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-2008) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014), eux aussi, à 31 réalisations. Retrouvez les buteurs africains du week-end qui évoluent en Europe.

ANGLETERRE / PREMIER LEAGUE - 35e journée

Malgré le 31e but en Premier League de l'Egyptien Mohamed Salah d'un ballon piqué du gauche, Liverpool a concédé le nul face à la lanterne rouge, West Bromwich Albion (2-2). Mais Salah égale ainsi le record de buts sur une saison en Premier League en s'alignant sur le même banc que Alan Shearer (1995-1996), Cristiano Ronaldo (2007-2008) et Luis Suarez (2013-2014).

Stoke City et Burnley se sont quittés sur un nul (1-1). L'international sénégalais Papa Badou Ndiaye a ouvert le score pour Stoke (11e).

BELGIQUE / Pro Ligue - Play-offs

A domicile, Zulte Waregem s'est largement imposé face au KV Courtrai (3-0). Le Tunisien Hamdi Harbaoui, encore lui, s'est illustré sur penalty (79e).

Le Franco-Béninois Yannick Aguemon a doublé la mise avec OH Louvain (63e et 69e) face à Mouscron. L'ancien joueur de Toulouse permet donc à son équipe de s'imposer 3-1.

Le Congolais Dieumerci Ndongala a dégainé dès la deuxième minute pour le Racing Genk qui affrontait Anderlecht. Genk remporte la rentre (2-1).

Il y aura eu 8 buts inscrits lors de la rencontre entre le Club Bruges et le Standard de Liège ! Les deux équipes ont terminé la rencontre par un nul 4-4. L'international malien Abdoulaye Diaby qui a inscrit un doublé (34e et 83e) a désormais 13 buts à son actif en championnat.

Le Sénégalais Mamadou Fall a permis au Charleroi SC de l'emporter face à La Gantoise avec un but à la 23e minute (2-1).

FRANCE / LIGUE 1 - 34e journée

Malgré un doublé du Tunisien Naïm Sliti (26e et 56e), Dijon n'a pas fait le poids face à Lyon qui garde sa dynamique du moment et récolte un 6e succès de rang en L1. Les Lyonnais ont notamment pu compter sur le Burkinabè Bertrand Traoré qui a inscrit le 4e but avec une frappe du plat du pied gauche (77e). Lyon s'impose 5-2 alors que Lille enchaîne un 11e match sans victoire...

Si Yassine Benzia a sauvé l'honneur, Lille a carrément bu la tasse face à Marseille. L'international algérien a marqué le seul but des Lillois à la 54e minute avec une frappe sèche du gauche. Les Marseillais, qualifiés pour les demi-finales d'Europa League, ont fait un festival avec 5 buts, dont un doublé de Thauvin et de Mitroglou. « Le coach nous a demandé de faire preuve de fierté à la mi-temps. On a pris des buts évitables, on reste à égalité avec le 18e, on ne veut rien lâcher tant que mathématiquement on peut, on va y croire. Il reste quatre batailles », a déclaré Yassine Benzia à l'issue de la rencontre. Le club nordiste pointe actuellement à l'avant-dernière place du classement. Le Franco-Ivoirien Yaya Sanogo a ouvert le score à bout portant pour Toulouse face à Angers à ma 44e minute. Et l'Ivoirien Max-Alain Gradel a doublé la mise sur penalty. Les Toulousains ont mis fin contre Angers à leur terrible série de huit matches sans victoire en Ligue 1.

Le Congolais Harrison Manzala a donné de l'air à Amiens en en inscrivant le deuxième but des Picards face à Strasbourg (80e). Son compatriote Gaël Kakuta a inscrit le troisième but amiénois en fin de rencontre (90e+2 / 3-1). C'est l'Algérien Idriss Saadi qui a réduit le score dans les dernières secondes et sauve l'honneur (90e+4). Amiens a fait un grand pas vers le maintien.

Le Malien Almamy Touré, malgré son premier but de la saison (63e), a assisté au naufrage de Monaco sur la pelouse de Guingamp (3-1). Les Monégasques ont été privés de Falcao, blessé à l'échauffement. Monaco n'a plus qu'un seul point d'avance sur Lyon pour la deuxième place. Une avance bien fragile, même si le club de la Principauté affrontera trois équipes mal classées (Amiens, Caen et Troyes) lors des quatre dernières journées. Monaco avait été humiliée par le PSG le week-end dernier (1-7).

ITALIE / Serie A - 34e journée

D'une tête imparable, sur un corner frappé côté droit, le Sénégalais Kalidou Koulibaly a donné en fin de rencontre la victoire à Naples face à la Juventus Turin (90e). En championnat, la Juve n'avait plus perdu depuis le 19 novembre dernier (3-2 à la Sampdoria). Naples revient à un point de la Veille Dame pour le titre à quatre journées de la fin.

TURQUIE / SÜPER LIG - 30e journée

Bursaspor s'est imposé sur la pelouse de Karabükspor (1-4) grâce notamment au Sénégalais Moussa Sow qui a trouvé le fond des filets sur penalty (45e+4).

L'Ivoirien Arouna Koné, entré à la 84e minute, a trouvé la solution pour marquer 6 minutes plus tard. Sivasspor a finalement remporté le match 0-2 face à Trabzonspor.

L'international algérien Nabil Ghilas, remplacé à la 78e minute, a eu le temps de marquer le seul but sur penalty de Göztepe face à Akhisar Belediyespor. Résultat : 1-1.

Samuel Et'o a encore trouvé le chemin des filets avec Konyaspor en première période contre Kasimpasa (11e). Konyaspor s'impose 2-0 à domicile.