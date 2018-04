Madagascar: Discours de fermeté du président malgache après des violences meurtrières

Enfin, la société civile aussi entend passer ses messages. Mireille Rakotohery, présidente nationale d'Oscar, l'organisation la société civile en action pour la refondation et et Harytiana Ralevason, coordinateur national de Chocqe, le Comité national d'harmonisation des organisations civiles pour la qualité des élections, sont passés dans l'après-midi sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Ils dénoncent l'hypocrisie d'un gouvernement qui avait lancé dès 2016, une grande consultation nationale pour la rédaction de ces textes. Aucun des articles ou amendements proposés par la société civile n'ont été repris dans les textes présentés au Parlement.

Par ailleurs, on connait le rôle important qu'a joué l'armée en période électorale dans le passé. Hier, les policiers ont été les premiers à quitter la place de l'Indépendance ; ils ont aussi été les premiers à battre en retraite lors des affrontements avec la population samedi. Etonnante, aussi, cette déclaration de pacte de non-agression prononcée de concert entre l'opposition et le numéro 2 des forces d'intervention de la gendarmerie, samedi après-midi.

« Le Premier ministre, hier, a prôné le dialogue ; ce soir, le président fait une menace à peine voilée, c'n'est pas ce que nous attendions, [...] ça n'arrange pas les choses », a réagi Hanitra Razafimanantsoa, la porte-parole des députés de l'opposition, qui ne cache pas son amertume après le discours à la nation. « Le président doit répondre aux demandes de la population. Hier, la population a demandé la démission du président de la République, que la violence de la part des forces armées s'arrête que les problème sociaux s'arrêtent, et aujourd'hui ce n'est pas le discours qu'on attendait, ce n'est pas digne d'un président. Un président fait un discours d'apaisement, de réconciliation, mais tout ça, on n'a rien. Le président n'écoute pas la population, les députés, il n'écoute personne ! »

Quoi qu'il en soit, si le chef de l'Etat a joué la carte de l'apaisement, il s'est montré hermétique à tout dialogue, contrairement au Premier ministre Olivier Mahafaly et au président du Sénat et chef du HVM, le parti présidentiel, Rivo Rakotovao. « Les lois, ca n'se négocie pas, il faut respecter la république », a réagi ce dernier. « Une négociation avec le Premier ministre ? Peut-être, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas au courant », a-t-il toutefois ajouté.

Ce qui s'est passé samedi dernier correspond tout bonnement à un coup d'Etat ! Madagascar est un Etat de droit. De ce fait, je lance un avertissement aux fauteurs de troubles, aux provocateurs, qui n'ont pour but que de faire couler le sang. L'Etat malgache va prendre les dispositions nécessaires. J'invite les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet Etat de droit et la démocratie et ainsi faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens.

Dans des termes très généraux et sans aucune annonce, Hery Rajaonarimampianina a surtout joué son plus grand atout : la stabilité de la République malgache depuis son élection en 2013.

