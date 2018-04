Sénégal/Liberia: Tournoi UFOA A - Les Juniors quittent Dakar ce lundi

Dakar — L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans va quitter Dakar ce lundi pour Monrovia (Liberia) où aura lieu du 24 avril au 6 mai le tournoi de la catégorie de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, a annoncé à l'APS, son entraîneur, Youssouph Dabo.

"Nous allons quitter ce lundi à partir de 8 heures, pour prendre part à ce tournoi", a dit le technicien, après avoir choisi 20 joueurs pour sa sélection, laquelle a été logée dans le groupe B.

A l'exception de la Mauritanie, toutes les autres nations membres de la zone A prendront part à la compétition qui se déroulera aux Samuel Kanyon Doe sports stadium et Antoinette Tubman stadium de la capitale libérienne.

L'équipe mauritanienne, qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie, a joué samedi contre le Maroc (2-0 et 0-1), la manche retour des éliminatoires de la CAN de la catégorie contre le Maroc.

Dans la poule A, il y a le pays organisateur, le Liberia, le Cap Vert, la Guinée Bissau et le Cap Vert.

Là où, dans le groupe B, outre le Sénégal, on y retrouve le Mali, la Guinée et la Gambie.

Les juniors vont démarrer la compétition mercredi contre les Aiglons du Mali.

Evoquant les ambitions au cours du tournoi, l'entraîneur national, Dabo indique que "c'est une compétition que les joueurs auront envie de gagner".

"Mais l'ambition est de jouer le maximum, plus de matchs pour ce jeune groupe qui va découvrir les exigences d'une compétition internationale", a-t-il retenu, ajoutant que le tournoi aidera à préparer le second tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans.

Le Sénégal sera opposé en mai prochain à l'Egypte pour le second tour de cette CAN des moins de 20 ans dont la phase finale est prévue au Niger, en 2019.

Après le tournoi seniors qui a mis aux prises les sélections seniors des deux zones A et B, c'est le second tour organisé sous l'égide du partenariat entre la multinationale américaine des médias, Fox Sports.