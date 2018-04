Afrique de l'Ouest: Crise au Togo - La chambre de commerce alerte sur les impacts économiques

Nous voulons vraiment dire à tous les dirigeants, à savoir politiques et gouvernement, de s'assoir pour pouvoir trouver une solution définitive à ces crises socio-politiques qui n'ont fait que trop durer et qui mènent vers le bas l'économie togolaise. Je suis très inquiet. L'argent n'a pas besoin de bruit. Lorsque l'on fait du bruit quelque part, l'argent s'enfuit. Nous voulons un climat serein. Le gouvernement, même les dirigeants des partis politiques, auront besoin de ce secteur privé quand ils vont prendre le pouvoir demain.

Un sondage réalisé fin 2017 dont les résultats principaux sont les suivants : plus de 70% des entreprises déclarent enregistrer une baisse de leur chiffre d'affaire, entre 25 et 50% au second semestre 2017. Pour plus de 80% des patrons, ce recul des affaires est directement lié au climat politique.

