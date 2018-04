Comores: Un ex-conseiller du vice-président condamné à trois ans de prison

« Quand on parle de coup d'Etat, beaucoup de choses en découlent donc on ne peut pas rester indifférent à ce genre de situations. Il faut comprendre : le président a pris une décision d'ailleurs je ne sais pas d'où vient cette apologie et pourquoi il l'a faite parce que le pays est stable. Comparé au temps de nos prédécesseurs, je pense qu'il n'y avait pas lieu d'inciter les gens à faire un coup d'Etat. »

« Contrairement aux réquisitions du procureur de la République qui demandait deux ans fermes, le tribunal a estimé qu'il fallait qu'il prenne trois jours fermes. On respecte cette décision. Le droit a été dit. Nous estimons que justice a été rendue en partie. Mais pour nous, l'infraction n'est pas constituée, surtout l'élément intentionnel. L'intention de Paul-Charles Delapeyre n'a pas été d'inciter les gens à la rébellion », assure son avocat Me Omar Zaïd.

