Algérie: Annaba-Salon international du tourisme - 99 participants pour échanger les expériences

Le Salon international du tourisme et des voyages s'est ouvert, samedi à Annaba, au complexe sportif du 19 mai 1956, avec la participation de 99 professionnels du tourisme et des activités en relation avec le secteur, venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour proposer et promouvoir différentes offres touristiques.

Ce Salon, auquel participent des établissements hôteliers tunisiens, des agences de voyages algériennes, d'Egypte et des Emirats arabes unis proposera, durant quatre jours, des offres touristiques compétitives et d'autres visant à promouvoir le tourisme domestique avec les spécificités de son littoral et ses régions montagneuses, ainsi que le tourisme religieux et d'exploration, a indiqué le directeur du tourisme de la wilaya, Mokdad Thabet.

Offrant aux professionnels du tourisme des espaces favorisant les échanges d'expériences en matière de promotion des destinations touristiques et de commercialisation de produits touristiques, la seconde édition de ce salon propose également des opportunités d'investissement pour promouvoir les activités touristiques dans la région d'Annaba, en sus des offres de voyages proposées par 60 agences présentes à cette manifestation.

Lire aussi: Premier salon de l'investissement touristique et des équipements fin septembre à Alger

Dans ce contexte, l'agence nationale de développement du tourisme (ANDT) a consacré des stands pour faire connaitre les plans d'aménagement touristique et les concessions liées à l'investissement dans le secteur du tourisme, ainsi que les normes de gestion des structures touristiques, leur transformation en attractions touristiques et la promotion du tourisme domestique.

Ce Salon est organisé par l'agence de communication évènementielle "DMZ Graphics" en coopération avec la direction du tourisme de la wilaya d'Annaba.