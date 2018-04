Algérie: Tlemcen - Commémoration du 61ème anniversaire de la bataille de Fellaoucene

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de… Plus »

En outre, des moudjahidine ont été honorés à cette occasion, aux côtés d'agents de la garde communale de Fellaoucene. Les présents à cette journée commémorative ont eu droit à des spectacles folkloriques et à des activités culturelles et sportives.

Le programme de commémoration a été marqué par un recueillement à la mémoire des chouhada au carré des martyrs à Ain Fettah, la projection d'un documentaire sur cette bataille, une exposition de photos de chouhada et d'événements historiques enregistrés à Tlemcen durant la glorieuse guerre de libération, organisée par le musée du moudjahid de Tlemcen et une autre exposition de l'artisanat.

L'armée coloniale française avait subi une lourde perte de 500 à 700 soldats tués et un grand nombre de blessés, en plus d'un avion abattu. Dans les rangs de l'ALN, il a été déploré 120 chouhada et 60 blessés dont le chahid commandant de la katiba Tetouane, a-t-il ajouté.

Le nombre de combattants de la glorieuse Armée de libération nationale était "de 330 moudjahidine munis d'armes modestes qui avaient vaincu 30.000 soldats de l'armée coloniale française équipés d'armes lourdes et soutenus par 30 avions et 12 hélicoptères", a-t-il évoqué.

