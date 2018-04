Angola: La situation de la RD Congo et du Lesotho débattue à Luanda

Luanda — L'Angola abrite du 23 au 24 du mois en cours, le sommet extraordinaire de la double Troïka de la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC) pour analyser entre autres la situation politique en République Démocratique du Congo et au Lesotho et consolider le processus démocratique dans la région australe.

Un communiqué de presse du Ministère angolais des Relations Extérieures souligne que vont participer à la rencontre, outre l'Angola, la Namibie, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Swaziland et la Tanzanie dont les Chefs d'Etat et de Gouvernement devront discuter de l'assistance à accorder à la RDC et au Lesotho pour juguler la crise politique et sociale qu'ils traversent.

Ce sommet sera précédé de la réunion le 22, dimanche, des techniciens et des ministres des Affaires Etrangères et des Relations Extérieures le 23 le lundi.

L'arrivée des Chefs d'Etat de la Namibie, d'Afrique du Sud, de la Zambie, du Swaziland, de la RDC et du Lesotho est déjà confirmée, étant les Présidents de la RDC et du Royaume du Lesotho participeront en qualité d'invités.

La Tanzanie sera représenté par le ministre des Affaires à ces assises auxquelles prendront part les Chefs d'Etat-major des Forces armées des pays qui intègrent la mission de maintien de la paix au Royaume du Lesotho.

Le Royaume du Lesotho est un pays membre de la SADC en crise politique aggravée par l'assassinat par les subordonnés de deux chefs de leurs forces armées en 2015 et 2017, ce qui a incité les autorités à solliciter une intervention de l'organisation régionale qui a envoyé, en décembre dernier, un contingent de 269 membres, entre militaires, polices et experts civils et de renseignements.

La République Démocratique du Congo est en phase de préparation des élections générales prévues pour le 23 décembre prochain.