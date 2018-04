Angola: Construction d'un nouveau satellite

Luanda — Le ministre angolais des Télécommunications et Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, a officiellement annoncé la construction d'un nouveau satellite, dont la livraison est fixée à un an et demi.

José Carvalho da Rocha a tenu ces propos dans une interview accordée à l'unique quotidien du pays « Jornal de Angola » et qui va être publié le lundi 23 avril 2018.

Ce Lundi, les représentants de la société russe qui a construit le satellite précédent, Angosat-1, feront le point sur ce qui est arrivé à l'équipement estimé à 320 millions de dollars.

Le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, selon ce journal, a déclaré que le prochain satellite aura plus de capacité et sera plus sophistiqué que son prédécesseur.

En ce qui concerne la précédente, le gouvernant s'est limité à dire qu'il y a eu des «perturbations» dans son fonctionnement depuis son lancement, sans entrer dans les détails.

L'évaluation finale de ce qui s'est passé avec Angosat-1 est réservée aux représentants de Roscosmos, le consortium spatial russe qui a construit le premier satellite angolais.

Angosat-1 dispose d'une assurance de 121 millions de dollars qui, en cas d'accident ou de disparition, couvre le coût total de son remplacement.

Sortie le soir du 26 Décembre 2017, par la fusée porteuse ukrainienne Zenit, depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le satellite a mis sept heures pour se garer à la position orbitale 14,5 E, où il restera pendant 15 ans (durée de vie).

Après le lancement, le satellite serait testé pendant deux à trois mois, après il serait prêt à être utilisé, ce qui devrait commencer à partir du mois en cours.

Le satellite géostationnaire serait situé à 36 000 kilomètres au-dessus du niveau moyen de la mer et sa vitesse coïnciderait avec celle de la rotation de la Terre, qui couvrirait un tiers de sa surface totale.

Construit en Fédération de Russie, pesant 1. 550 kilogrammes, dont seulement 262,4 sont des charges utiles, il serait dans la position orbitale 14,5 E, avec une puissance utile de 3 753 W, dans la fréquence Ku.

Le satellite angolais dispose d'un centre de contrôle et de mission en Angola, dans la commune de Funda, au nord de la province de Luanda, et d'un centre secondaire en Russie, à Korolev.

Angosat-1 a été construit en cinq ans, plus précisément à partir de 2012, à la suite d'un accord signé en 2009 entre les gouvernements de la République d'Angola et de la Fédération Russe.

La destruction éventuelle, la disparition ou l'échec du premier satellite angolais ne serait qu'une autre tache noire dans la longue liste des événements mondiaux de ce genre.

L'histoire raconte que des pays plus développés, tels que la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis d'Amérique, ont eu, à diverses occasions, plusieurs événements satellites négatifs.

Beaucoup de ces documents ont entraîné la disparition définitive et inexpliquée de l'équipement projeté dans l'espace ou simplement sa destruction totale.