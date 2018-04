Togo/Gabon: Les Eperviers et le staff ont toujours la confiance de Guy Akpovy et de la FTF

Et de poursuivre que "certes cette victoire est insuffisante pour la qualification de nos poulains à poursuivre le chemin des éliminatoires, toutefois elle nous confirme, cette victoire, que notre Pays regorge de talents qu'il faille éclore. Ceci n'est possible que par le travail".

Malgré cette victoire à domicile, les poulains du coach Ayivi Ekuévi sont éliminés à cause de la lourde défaite (0-4) concédée quelques semaines plus tôt à Libreville au Gabon, face aux jeunes panthères.

2-1, ce fut score qui a sanctionné hier dimanche, le match retour Togo-Gabon, disputé au stade municipal de Lomé et comptant pour le premier tour des éliminatoires CAN U20 à venir.

