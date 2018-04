Algérie: MTESS - Installation du Conseil national de la Mutualité sociale pour la période 2018-2022

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de… Plus »

M. Zemali a expliqué, par ailleurs, que le système de mutualité sociale, basé sur l'adhésion volontaire, complétait le système de la sécurité sociale et ce, dans le cadre d'un système national de protection sociale assurant plusieurs prestations dont l'assurance maladie, les accidents de travail et les maladies professionnelles, outre d'autres prestations à caractère social.

Il a incité, par ailleurs, les membres du CNMS à œuvrer "à la conciliation dans certaines mutuelles connaissant des problèmes ayant affecté leur fonctionnement et leur performance", affirmant que le secteur œuvre, à son tour, à "l'accompagnement de ces mutuelles en vue de les promouvoir et de leur permettre, ainsi, de contribuer davantage à la concrétisation de la politique nationale visant le développement de la protection sociale".

Le CNMS est composé de représentants de différents secteurs dont la sécurité sociale, les finances, l'intérieur et les collectivités locales, la santé, la solidarité nationale, le Conseil national économique et social (CNES) et les syndicats les plus représentés au niveau national.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali a procédé à l'installation de ce Conseil, chargé de "présenter des propositions pratiques en matière de mutualité sociale et peut être consulté sur toute question relative à ce domaine".

