Algérie: APN - Débat du projet de loi sur la santé sur fond de mouvements de contestation

Certains députés ont remis en cause la modalité de financement du système prévu par le projet de loi, au vu des difficultés financières que traverse la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), la première source de financement à travers les contributions forfaitaires des hôpitaux, soulignant que "le financement proposé privera le citoyen de l'accès au soin et renforcera le secteur privé au détriment du secteur public".

La séance matinale a été marquée par des préoccupations régionales plus que nationales ou relatives au projet de loi formulées par des députés des wilayas d'El Taref, de Médéa, de Mila, d'Illizi et de Sétif, des régions qui, selon eux, manquent de médecins spécialistes, ce qui pousse le citoyen à se soigner à l'étranger ou chez le Privé "à des prix exhorbitants".

Par ailleurs, un député du Front de la justice et du développement (FJD) a mis l'accent sur "l'absence de déontologie de la profession dans le secteur et l'abandon progressif de la gratuité des soins qui n'a été cité que deux fois dans le projet, à savoir dans les articles 12 et 20".

Par ailleurs, un député du RND a appelé à la nécessité d'ouvrir des emplois dont a besoin le secteur, de mettre fin à l'immigration du corps médical vers l'étranger, de renforcer les mesures incitatives, et de mettre à jour et moderniser la profession pour pouvoir faire face aux épidémies.

