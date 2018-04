Algérie: Gaid Salah insiste sur l'optimisation du travail de fond des éléments militaires

Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a insisté dimanche à Oran sur l'intérêt capital qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP pour "optimiser le travail de fond" des éléments militaires et "concorder leurs missions avec les nobles objectifs du pays", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A chaque étape de sa visite de travail et d'inspection dans la 2ème Région militaire initialement programmée du 9 au 12 avril mais qu'il avait interrompue suite au tragique incident du crash de l'avion militaire à Boufarik, M. Gaid Salah "n'a pas manqué de donner un ensemble d'instructions et de consignes, à travers lesquelles il a insisté sur l'intérêt capital accordé par le Haut Commandement de l'ANP pour optimiser le travail de fond des éléments militaires et concorder leurs missions avec les nobles objectifs de notre pays", précise la même source.

Ces nobles objectifs exigent, souligne le Général de Corps d'Armée, de "consentir tous les efforts avec loyauté et dévouement, et nécessitent de tous les éléments militaires de se munir de vigilance et de précaution et de respecter les mesures de sécurité et de prévention recommandées, en tant que qualités qui distinguent tous ceux qui portent l'amour de leur Pays, qui savent le servir et le défendre, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour préserver sa souveraineté nationale et sa stabilité, et pour asseoir la sécurité dans ses quatre coins. Telle est la marque du travail laborieux et fructueux, et l'empreinte de l'éthique professionnelle qui caractérisent les éléments de l'ANP à l'image de leurs vaillants aïeux de l'ALN".

Le Général de Corps d'Armée " a entamé sa visite par l'inauguration du nouveau siège du complexe de justice de la 2ème Région Militaire, qui comprend le Tribunal militaire et l'Etablissement militaire de Prévention et de Rééducation à Oran, ainsi que des logements de fonction, où il a visité les différents pavillons du groupement et s'est enquis des conditions de travail des cadres et des éléments de ce secteur, ajoute le communiqué.

Il a ensuite inauguré un cantonnement abritant l'une des unités de Défense Aérienne du Territoire, où il a suivi un exposé présenté par le Commandant de l'unité sur les missions qui lui sont dévolues et a supervisé les diverses étapes de l'exécution, à l'aide d'un simulateur, d'un exercice ayant pour thème la riposte contre un raid aérien ennemi.

Au niveau de la Base navale principale de Mers-El-Kébir, M. Gaïd Salah "a inspecté les différents projets planifiés dans le cadre du plan de développement et de modernisation de cette base navale stratégique et s'est enquis, de près, de l'état d'avancement des réalisations dans ce domaine".

La visite de M. Gaïd Salah se poursuivra lundi avec la tenue d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de cette Région, note le communiqué du MDN.