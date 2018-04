Algérie: La militante Intissar Al-Wazir salue la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne

Alger — La présidente de l'Union générale de la femme palestinienne (UGFP) et présidente de l'organisation des prisonniers et blessés, la militante Intissar Al-Wazir a salué dimanche à Alger, la relation historique qui lient les peuples algérien et palestinien et le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine, exprimant sa fierté de se trouver en Algérie et d'y rencontrer plusieurs personnalités et organisations de la société civile.

"L'Algérie a toujours soutenu le peuple palestinien et sa cause juste, et le défunt Abou Djihad était parmi les premiers qui sont venus en Algérie après l'ouverture du bureau de la Palestine en 1963", a affirmé Mme Intissar Al-Wazir, veuve du martyr Abou Djihad, ancien dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), lors de l'audience que lui a accordée le Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, en présence de l'ambassadeur de Palestine à Alger, Aissa Louay et de la Secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi.

Dans le même contexte, Mme Al-Wazir a salué la relation historique qui a toujours uni les peuples algérien et palestinien, exprimant sa fierté de se trouver Algérie dans le cadre de la commémoration du 30ème anniversaire de l'assassinat de son époux, Abou Djihad par les services secrets israéliens.

Mme Al-Wazir a tenu à rendre hommage au combat de la femme palestinienne et sa résistance face à l'occupation israélienne, pour la liberté et l'indépendance, soulignant que 13 filles mineures croupissaient dans les prisons israéliennes, à l'instar de Aahd El Temmimi et bien d'autres.

Outre son combat contre le colonisateur israélien, Mme Intissar Al-Wazir a indiqué à l'APS que "la femme palestinienne mène un combat interne afin de faire promulguer des lois permettant de protéger ses droits et de consolider sa place dans la société", soulignant que la l'UGFP s'attelait à unifier les lois liées à la femme en Palestine.

Elle a mis en avant les postes importants occupés par la femme palestinienne grâce à sa détermination et sa volonté remarquable, faisant état de 20% de représentation de la femme au Conseil législatif, tout en attendant qu'elle atteigne les 30% au prochain Conseil national.

Concernant les derniers développements de la question palestinienne, Mme Al-Wazir , connue sous le surnom de Oum Djihad, a condamné "le complot américain" à l'encontre d'Al-Qods et les décisions de Washington d'y transférer son ambassade, les qualifiant de "crime" contre le peuple palestinien. "Al-Qods restera, à jamais, capitale de la Palestine".

A l'occasion du 30ème anniversaire de l'assassinat de son époux (Chadi Abou Djihad), elle a révélé que le responsable militaire israélien a reconnu l'année dernière avoir ouvert le feu sur Abou Djihad, un geste qui a dévoilé au monde entier les plans criminels d'Israël visant à éliminer les palestiniens.

Elle a indiqué, par ailleurs, que toutes les lectures confirment l'implication du Mossad dans l'assassinat en Malaisie du chercheur palestinien, Fadi Mohamed El-Batche et qui s'ajoute aux dizaines de dirigeants palestiniens assassinés à l'étranger.

Pour sa part, M. Alioui a réaffirmé la position indéfectible de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne et la solidarité des Algériens avec les prisonniers, mettant en garde contre les tentatives de division des rangs palestiniens. Il a appelé, à ce propos, à s'éloigner des différends et à oeuvrer à redonner un nouveau souffle à la question palestinienne.

Il a ajouté que l'UNPA a, de tout temps, été aux côtés des agriculteurs palestiniens et veillait à leur prêter assistance au double plan moral et matériel à la lumière du blocus imposé par l'occupant israélien et en dépit des obstacles qui y existent.

Le SG de l'UNPA a salué la résistance des jeunes palestiniens contre les violations israéliennes et la défense de l'honneur de leur pays.

A cette occasion, Mme Hafsi a déclaré à l'APS que l'UNFA veille toujours à faire entendre la voix de la femme palestinienne et soulever ses préoccupations en la défendant dans tous les fora internationaux, soulignant que l'UNFA a défendu le droit des palestinienne à une vie digne sur leur propre terre lors d'une rencontre avec le Secrétaire général de l'ONU en marge de la 62e session des droits de la Femme à New York. Elle a fait savoir qu'il existe des relations entre l'UNFA et son homologue palestinienne de par les liens de fraternité et de solidarité avec la Palestine, pays frère, dévoilant l'organisation d'une rencontre entre les femmes cadres, demain lundi, à travers laquelle il sera procédé à la signature d'une convention avec l'Union générale de la femme palestinienne concernant les relations bilatérales et "les voies devant soutenir la femme palestinienne à la lumière des mutations de l'heure ...".