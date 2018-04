Algérie: Bedoui - Levée de gel sur les projets de l'électricité agricole à Batna

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a révélé dimanche à Batna la levée du gel sur les projets de l'électricité agricole dans cette wilaya.

Cette suppression du gel vient accompagner les agriculteurs de la région, dynamiser la vallée de l'Oued Labiodh qui traverse plusieurs communes et consolider les activités agricoles notamment la pomiculture, a précisé le ministre lors de l'inauguration d'une station de traitement et d'épuration des eaux usées (STEP) à Arris, au second et dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya.

Lire aussi: "Il est temps pour que l'économie et l'investissement générateur de richesses deviennent la première priorité de la commune"

Le programme sera pris en charge dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales qui est fondamentalement dirigé au profit des citoyens, du développement de proximité et de la dynamisation du développement conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a encore souligné M. Bedoui.

Le ministre a réservé à la wilaya 300 millions DA pour l'extension de la STEP d'Arris pour augmenter la capacité de traitement des eaux redirigées vers l'irrigation des terres le long du cours de l'Oued Labiodh qui a souffert ces dernières années de la pollution.

Il a ensuite présidé une cérémonie de remise des clés de 566 logements des deux formules de logement promotionnel et socio-participatif, rappelant à l'occasion que 4 millions logements ont été réalisés à travers le pays. Le ministre a appelé à préserver les acquis obtenus dans le pays et invité le citoyen à être conscient et à protéger la sécurité, la stabilité et la quiétude dont jouit le pays.

Après avoir reçu des explications sur ce quota de logements réalisés par des Algériens avec des matériaux locaux, le ministre a considéré que la promotion immobilière libre publique et privée contribuera à établir l'équilibre dans ce domaine et est nécessaire pour encadrer les villes et les cités nouvelles.

L'objectif fondamental de tous ces projets d'habitat engagé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est de "générer un marché immobilier national au profit de toutes les catégories sociales", a-t-il ajouté.

Le ministre a entamé sa deuxième journée par l'inauguration dans la commune de Tazoult d'une briqueterie employant 150 travailleurs et une unité de production de céramique de 425 travailleurs et a inspecté le projet d'un marché régional de fruits et légumes. Ces trois projets ont été concrétisés dans le cadre de l'investissement privé.

Dans la commune d'Ichemoul, Bedoui a posé la première pierre d'une unité de production minière relevant de l'Entreprise nationale des produits miniers et devant générer 400 emplois.

Durant la première journée de sa tournée de travail à Batna, marquée par l'inauguration et l'inspection de plusieurs projets dans nombre de communes, le ministre de l'Intérieur avait également présenté, dans la soirée du samedi, ses condoléances à la famille de la victime du crash de l'avion militaire à Boufarik, le pilote-commandant Redha Feloussi.