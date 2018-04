Algérie: Signature d'une convention cadre facilitant l'accessibilité des handicapés au bâti et aux équipements publics

- Une convention cadre facilitant l'accessibilité des handicapés au bâti et aux équipements publics a été signée dimanche à Alger, entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

La cérémonie de signature de la convention, qui met en place le cadre de coopération entre les deux départements ministériels, a été co-présidée par la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia et le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar.

Selon les termes de l'accord, les deux parties s'engagent notamment à définir les besoins en matière d'aménagement des logements en faveur de la catégorie des handicapés, ainsi que l'organisation d'actions visant à sensibiliser autour de l'accessibilité de ces derniers.

Lire aussi: Révision de la loi relative à la protection et la promotion des personnes handicapée

Pour le département de la Solidarité nationale, il s'agit plus spécifiquement d'assurer la formation continue et les stages pratiques relatifs aux concepts du handicap au profit des acteurs de l'habitat et de l'urbanisme, ainsi que d'encourager la création de micro-activités spécialisées dans ce sens, à travers le dispositif du micro-crédit.

Le ministère s'engage, en outre, à participer à l'aménagement de l'environnement extérieur pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées dans les cités et zones pauvres, à travers les dispositions de l'Agence de Développement social (ADS).

De son côté, le département de l'Habitat s'engage, en vertu de la nouvelle convention, à mettre en place les dispositions et les mécanismes nécessaires pour le respect et l'application des normes techniques d'accessibilité des handicapés, ainsi qu'à assurer des logements aménagés et accessibles pour ce dernier.

De même qu'à permettre à cette catégorie de la population de bénéficier de logements situés au premier niveau des habitations. Une démarche pour laquelle les entreprises en charge de réaliser les différents programmes nationaux de logements ont été instruits, a assuré le ministre du secteur, à l'issue de la signature de ladite convention.

Pour sa part, Mme Eddalia a tenu à rappeler les différents textes réglementaires promulgués par l'Algérie allant dans le sens d'une meilleure intégration sociale des handicapés ainsi que leur protection et la promotion de leurs droits.

Lors de la cérémonie de signature, des handicapés ont été destinataires de logements dans la capitale, conformément aux exigences d'accessibilité, tandis que d'autres ont été promus ou symboliquement distingués par les deux ministres.