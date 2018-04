Algérie: Pour Mesloub, le départ de Gourcuff a pénalisé les Fennecs

Brillante lors du Mondial 2014, l'équipe d'Algérie a gardé son équilibre en dépit du départ d'Halilhodzic après cette compétition et son remplacement par Christian Gourcuff. Mais les Fennecs ont perdu de leur prestige après la démission du technicien français et pire, n'ont pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2018. Pour le milieu de terrain du RC Lens, Walid Mesloub, les dirigeants du foot algérien n'auraient pas simplement pas dû laisser Gourcuff quitter les Fennecs.

« D'aucuns pensent que le départ de Gourcuff a tué cette équipe nationale, êtes-vous de cet avis ?Je dirai qu'avant son départ tout se passait très bien en sélection. Il y avait un groupe qui vivait très bien, et une tactique de jeu qui s'est mise en place. Il n'y a qu'à voir les matchs gagnés avec de larges scores et avec la manière, ma mais son éviction nous a plongés dans une situation difficile. Comme l'attestent les résultats, son départ n'a pas été forcément une bonne idée, au contraire, la sélection s'est fragilisée par les changements opérés à la barre technique et c'est là à mon avis l'erreur qu'on a commise », a-t-il confié dans une interview accordée au Buteur.

Longtemps absent de la sélection et non-convoqué pour la CAN 2017, Mesloub a mal vécu cet épisode mais espère toujours porter le maillot des Fennecs.

« C'était trop dur pour moi, c'était rageant. Je ne comprenais pas du tout cette décision de Leekens mais bon c'était son choix », dit-il en parlant de son éviction de la CAN 2017. « J'ai accompli ma mission comme il se doit et Gourcuff me faisait jouer presque tout le temps. Mais bon, à présent j'ai retrouvé mes sensations et mon niveau j'espère que Madjer suit un peu ce que je réalise avec Lens ».