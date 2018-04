Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Contre une nouvelle crise

Dialogue . Avant le président de la République, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier s'est exprimé sur l'événement du 21 avril 2018. Le locataire de Mahazoarivo a fait savoir que le régime est toujours prêt à dialoguer. Il a par ailleurs promis une ouverture d'enquête sur la mort de deux personnes durant la manifestation organisée samedi dernier à Analakely par les députés du TIM et du Mapar. En tout cas, on attend aujourd'hui l'évolution de la situation. Les députés de l'opposition appellent la population tananarivienne à rejoindre ce jour à partir de 10 h le parvis de l'Hôtel de ville. Hier, dès le petit matin, la place a été occupée par un lourd dispositif militaire. De nouveaux affrontements ne sont pas donc à exclure ce jour.

Le président de la République a été absent du territoire durant l'événement de samedi dernier. Il a quitté le pays en catimini et il est rentré en catimini. Quoi qu'il en soit, Hery Rajaonarimampianina a fait une déclaration à la Nation hier sur ce qui s 'est passé avant-hier sur la Place du 13 Mai. « Ce qui s'est passé s'apparente purement et simplement à un coup d'Etat. Or, nous continuions jusqu'à présent de supporter les séquelles des crises qui ont anéanti les efforts de développement réalisés dans le pays.», a-t-il affirmé. Avant d'avertir : « Madagascar est un Etat de droit. Gare aux fomenteurs de troubles. L'Etat va prendre ses responsabilités. Les forces publiques vont défendre jusqu'au bout les Institutions démocratiques du pays. » Le président Hery Rajaonarimampianina a rappelé aux journalistes leur véritable mission en soulignant que le métier de journaliste est un sacerdoce. « Le coup d'Etat n'est pas la solution. Je suis un homme de dialogue. », a-t-il déclaré. Le chef de l'Etat se rendra aujourd'hui à Toamasina pour la pose de première pierre de l'extension du port local.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.