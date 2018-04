Burkina Faso: Ambassade du Sénégal au Burkina Faso - Anta Coulibaly en fin de mission

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a organisé le vendredi 20 avril 2018 à sa résidence à Ouagadougou, un dîner d'au revoir à l'ambassadrice de la République du Sénégal au Burkina Faso, Anta Coulibaly/Diallo.

Après cinq ans passés au Burkina Faso en tant qu'ambassadrice de la République du Sénégal, Anta Coulibaly/Diallo quitte le pays des Hommes intègres pour une autre destination. Afin de lui témoigner la reconnaissance de la nation burkinabè, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a organisé une cérémonie d'au revoir le vendredi 20 avril 2018 à Ouagadougou. A cette occasion, la diplomate sénégalaise a reçu la médaille d'officier de l'Ordre national et un présent. «Je remercie le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour cette décoration. Le Burkina Faso est un beau pays avec un peuple vaillant et hospitalier», a confié Mme Coulibaly, qui a dit avoir partagé avec les Burkinabè, certains événements qui ont marqué et continuent de marquer l'histoire de la nation.

Quant à la coopération entre les deux pays, elle l'a qualifiée de dynamique parce qu'elle embrasse presque tous les domaines. «L'excellence de nos relations se traduit par des occasions comme la visite d'amitié et de travail en octobre dernier à Dakar du président du Faso avec la signature de trois accords de coopération : un mémorandum d'entente en matière judiciaire, un protocole d'accord en matière d'éducation et un accord dans le domaine de la sécurité», a renchéri le ministre Alpha Barry tout en saluant les qualités professionnelles et relationnelles de Anta Coulibaly/Diallo.

Il a rappelé que la coopération entre le Burkina et le Sénégal date des indépendances avec l'établissement des relations diplomatiques régies par divers instruments juridiques couvrant des domaines variés. Depuis lors, a dit le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, quatre commissions mixtes ont servi de cadre d'évaluation dont la dernière en date s'est tenue les 19 et 20 mars 2014.

«Dans la perspective d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des accords signés, les deux pays ont convenu que la prochaine grande commission mixte se tienne avec les représentants de presque tous les ministères», a fait savoir le ministre Barry. L'ambassadrice sénégalaise a dit quitter le Burkina, confiante quant au devenir du peuple burkinabè qui demeure conscient des défis de développement à relever.