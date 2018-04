Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le HCRUN au charbon

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a animé, le jeudi 19 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour lever un coin de voile sur les milliers de dossiers litigieux soumis à son appréciation.

Les querelles de leadership ne sont plus qu'un vieux souvenir au Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), qui œuvre, à présent, à examiner avec « sagesse » et « patience » les 5 065 dossiers litigieux déjà enregistrés et ceux en cours de réception. C'est la substance du message livré par le président de l'institution, Bazomboué Léandre Bassolé, à la conférence de presse du jeudi 19 avril 2018 à Ouagadougou. «Nous avons passé certaines étapes organisationnelles qui nous permettent d'aller à l'action», a-t-il signifié aux journalistes, partenaires sur lesquels il entend s'appuyer pour faire comprendre sa mission à l'opinion publique.

En l'occurrence, réparer les tords et les injustices commises à de tierces personnes sur la période allant de 1960 à 2015, en vue d'asseoir les bases d'une véritable cohésion nationale. «Même si notre pays n'a pas connu des conflits ayant opposé des religions entre elles, des ethnies entre elles ou des régions entre elles, nous estimons que les Burkinabè, unis et solidaires, méritent d'évoluer les uns avec les autres dans des communautés non déstructurées, dans des groupes sociaux non éprouvés par des frustrations indues», a-t-il lancé. Dans le feu de l'action donc, M. Bassolé dit s'être déjà penché, avec l'aide de ses collaborateurs, sur deux dossiers «prioritaires», pour faire bouger les lignes. A savoir ceux des blessés de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015, et des militaires et policiers radiés à la suite des mutineries de 2011. S'agissant de la première affaire, il a évoqué la prise en charge «trop longtemps différée» de 24 cas urgents des blessés de l'insurrection populaire et du putsch raté.

L'équipe médicale, a-t-il confié, est dans une phase de prise en charge effective des patients concernés, qui doivent subir des interventions uniquement au Burkina Faso, conformément aux recommandations des médecins. «Dans les semaines à venir, les premières interventions auront lieu. Il y a eu évidemment des difficultés financières liées au coût de ces opérations, mais elles ont été résolues par l'Etat. Il reste aux chirurgiens de faire leur travail», a indiqué Léandre Bassolé. Sur la seconde affaire, celle des 800 militaires et policiers radiés, le président du HCRUN a fait cas de «consultations multiformes, de nature à associer toutes les parties prenantes», qui ont abouti à des «propositions concrètes».

Seulement, il s'est réservé de donner la nature desdites propositions, prétextant une question de procédure. «Ces propositions ne sont contraignantes pour personne», a-t-il néanmoins avancé. Il s'est également refusé à tout commentaire concernant les rumeurs faisant état de ce que le HCRUN s'opposerait à la réintégration des hommes de tenue radiés. Des militaires et des policiers radiés, qui voulaient assister à la conférence de presse, ont été refoulés, situation que les hommes de médias ont voulu comprendre. «L'accès n'a pas été refusé expressément aux militaires et policiers radiés. Il s'agit d'une conférence de presse, pas d'une conférence publique», a réagi le chargé de communication du HCRUN, Alexandre Legrand Rouamba, aux côtés du président lors de la rencontre.

Quid du dossier des députés de l'ex-majorité qui ont vu leurs maisons incendiées lors de l'insurrection populaire ? «Nous ne mettons pas d'étiquette politique ou organisationnelle sur les dossiers. Ce dossier est dans le lot et nous le traiterons comme les autres, sans a priori et autre considération. Les victimes doivent faire preuve de patience comme les autres», a rétorqué M. Bassolé. Le président du HCRUN, a par ailleurs, fait part d'un plan de travail à multiples activités, témoignant de la volonté d'impulser une «nouvelle dynamique» à la marche de l'institution, qui sort d'une zone de turbulence. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités opérationnelles du HCRUN, fonctionnel depuis 2016, et des capacités techniques des membres, de l'harmonisation de l'accompagnement psychologique et autres soins des victimes, et du traitement continu des dossiers. Léandre Bassolé a conclu en invitant les victimes, qui ont saisi le HCRUN, à faire preuve de «patience» par rapport au traitement de leurs dossiers.