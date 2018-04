Burkina Faso: "Vol" de 40 millions à l'arrondissement 3 - "Une polémique inutile", selon le maire

Il s'agit d'une polémique inutile, a-t-elle ajouté, tout en déclarant souhaiter plutôt que son déplacement puisse engranger des dividendes au profit de sa municipalité. Car, a-t-elle confié, elle a saisi l'opportunité pour nouer des contacts, faire connaître et « vendre » l'arrondissement n°3. Toujours sur la question des polémiques, elle a admis avoir reçu un document en tant qu'ampliataire qui lui fait de nombreux griefs. « Mais le document est adressé au ministre en charge de l'administration territoriale. Je ne veux donc pas me prononcer là-dessus avant que le ministre ne prenne une décision », a-t-elle indiqué. Elle a également souhaité ne pas se prononcer sur le dossier en justice dans lequel les conseillers frondeurs déclarent qu'elle a perdu. « Au moment opportun, ils auront toutes les informations sur le sujet », a-t-elle promis.

Des intervenants ont interrogé le maire sur les déclarations l'accusant d'avoir abandonné la mairie et de s'être enfuie avec 40 millions de F CFA. Raïnatou Ouédraogo s'est voulue rassurante. « Je n'ai jamais fui la mairie. J'étais allée dans le cadre d'une bourse pour participer à une session de formation. Des leaders émergents africains étaient conviés, et j'étais la représentante du Burkina Faso », a-t-elle déclaré. Le maire a assuré que la commune de Ouagadougou« n'a pas mobilisé un rond » dans le cadre de ce voyage et que les arrondissements n'ont pas d'autonomie financière, au point de pouvoir disposer de 40 millions de F CFA qui puisse être « volés ».

