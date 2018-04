Burkina Faso: Police de Yako - Un présumé escroc "international" épinglé

La brigade de recherche du commissariat de police de Yako a mis aux arrêts, un présumé escroc et usurpateur à Silmiougou au Passoré. L'information a été donnée, le vendredi 20 avril 2018, par le responsable de la brigade, Boubacar Ramdé.

Tantôt responsable de la société « Le Grand moulin d'Abidjan », tantôt cadre au Port autonome d'Abidjan. C'est avec ces différents titres usurpés, que A.S.O., un originaire de Silmiougo, au Passoré, basé en Côte d'Ivoire, écumait ses victimes. En tout cas, jusqu'à ce que la brigade de recherche du commissariat de police de Yako lui mette le grappin dessus. C'est de passage dans son Silmiougo natal, que A.S.O a été arrêté dans la cour familiale par la police.

Sa présence au Burkina Faso aurait été signalée aux « flics » par une de ses victimes. « Lorsque nous sommes arrivés à Silmiougou aux environs de 6 heures 12 mn, seul son papa s'était déjà réveillé. Nous lui avons demandé les nouvelles de son fils, et il nous a dit qu'il était matinalement parti à Koudougou. Je lui ai dit que si toutefois il ne nous indiquait pas la maison de A.S.O., nous allions fouiller toutes les concessions. C'est ainsi que le père a pris peur et nous a livré son fils que nous avons trouvé couché à côté de sa femme.», a expliqué le responsable de la Brigade de recherche de police, Boubacar Ramdé. Celui-ci a confié avoir saisi au domicile du prévenu, 43 cartes professionnelles ainsi qu'une liste portant les noms de ses victimes.

Epinglé, le présumé escroc et vendeur d'illusion, qui était recherché par Interpol, serait passé aux aveux. Le préjudice qu'il a fait subir à ses victimes, principalement ses « frères » de la diaspora burkinabè en Côte d'Ivoire, est estimé à près de 19 millions de F CFA. Selon la police, le mis en cause faisait croire à ses victimes qu'il devait recruter des agents au profit de son entreprise, notamment le Port autonome d'Abidjan. L'une des conditions pour obtenir l'emploi, était de s'acquitter de la somme de 275 000 F CFA en plus des frais de dépôt du dossier qui s'élevaient à 10 000 F CFA. Des sommes qu'il encaissait avant de disparaître dans la nature. Outre ce mode opératoire, A. S. O. prétextait avoir des relations à l'extérieur du continent qui lui permettaient d'avoir gratuitement des véhicules.

C'est ainsi qu'il proposait 8 véhicules à 3 millions de F CFA à ses clients. Là aussi, tout semble montrer qu'il s'agissait d'une arnaque. Des faits condamnables auxquels il va répondre devant la justice, puisqu'il a été présenté, le vendredi 20 avril 2018, au Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Yako. En attendant sa comparution, Boubacar Ramdé a invité la population à plus de vigilance et collaboration avec les services de sécurité de la ville en rappelant que, l'imposteur aurait été détenu courant 2007 à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour abus de confiance.