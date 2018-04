Burkina Faso: Musique - "Reconnaissance" de Maman Flora, la réalisation d'un vieux rêve

La chantre Maman Flora, à l'état civil Flora Nwogu Ogechi, a fait, le mardi 17 avril 2018 au CENASA, la dédicace de son tout-premier album de 6 titres dénommé «Reconnaissance».

La musique burkinabè a accueilli un nouveau- né, dénommé «reconnaissance», de la chantre Maman Flora. L'œuvre, composée de six titres, a été présentée en conférence de presse, le mardi 17 avril 2018 au CENASA. Selon Maman Flora, l'album est purement religieux et est une concrétisation d'un rêve datant de 11 ans. Selon elle, l'album est un résumé de son passage, des ténèbres à la lumière. Et d'ajouter que ce passage a été une véritable grâce de Dieu. « C'est pourquoi j'ai décidé de remercier mon créateur, à travers ces six titres dont un remix. On y retrouve un fond musical résolument moderne mais bien ancré dans un mix de rythmes musicaux de trois pays (le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso)», a-t-elle dit. Maman Flora a expliqué que le premier titre «Imela», chanté en Ibo (une langue nigériane), signifie merci.

La chantre y traduit sa reconnaissance pour les bienfaits dont elle bénéficie. Par ailleurs, la chantre a fait savoir que le deuxième titre «Oney», qui signifie «comme toi» en langue Ibo et en anglais, est inspiré de la bible. C'est un chant de pure adoration et de célébration de Dieu, a-t-elle affirmé. L'artiste a laissé également entendre que les autres titres de son album, à savoir Ta présence, l'Eternel est bon, Good morning promeuvent une diversité de rythmes, le zouk, le warba, etc. Le producteur de l'album et époux de Maman Flora, Bishop Claver Yaméogo, a confié que l'opus a été arrangé par David Tayorault de la Côte d'Ivoire. Sa production a coûté, selon M. Yaméogo, plus de 27 millions de F CFA. «Reconnaissance» est disponible à Jam radio à 2 000 FCFA.