Burkina Faso: Propriété littéraire et artistique au Burkina Faso - La loi en révision...

La loi portant propriété littéraire et artistique au Burkina Faso est en révision. En effet, le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a initié un atelier de validation du projet de relecture de ladite loi, les 20 et 21 avril 2018 à Ouagadougou. Cette rencontre qui a réuni les créateurs, les auxiliaires de la création, les partenaires du BBDA et des experts nationaux et internationaux, vise à disposer d'une loi adaptée à l'évolution numérique et aux textes et traités internationaux prenant en compte les déficients visuels en matière du droit d'auteur.

Selon le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, la loi n°032-99 AN portant propriété littéraire et artistique datant du 22 décembre 1999 s'est révélée, au fil du temps, insuffisante dans son application pour garantir véritablement les droits des créateurs et des artistes. De ce point de vue, a-t-il souligné, il y a un intérêt majeur de relire cette loi pour permettre à ces acteurs du monde artistique de vivre de leur métier. Les Droits de propriété intellectuelle (DPI) constituent de nos jours, a-t-il soutenu, un des agrégats importants au sein des priorités de développement de tout Etat. Son respect, socle indispensable à la promotion de toute production scientifique et artistique, a expliqué M. Sango, se veut l'adjuvent nécessaire à la réussite et à la prospérité des acteurs, créateurs et inventeurs. Il a salué le soutien de l'OMPI au BBDA dans l'amélioration de la présente loi.

Pour le directeur général du BBDA, Wahabou Bara, avec l'avènement du numérique qui rend de plus en plus complexe la protection de la propriété littéraire et artistique, il était important de faire l'état des lieux et voir des dispositions intégrées pour que la loi y afférent soit avant-gardiste. Il s'agit, a-t-il signifié, de disposer d'un arsenal juridique qui permet au BBDA d'appliquer la science que l'on appelle la gestion collective qui consiste à collecter des droits et à répartir aux différents artistes. La représentante de l'OMPI, Carole Coella, a félicité les initiateurs et les acteurs du processus d'élaboration de ce projet de loi qui permettra à son avis, de protéger au mieux les droits des auteurs au pays des Hommes intègres. Tout en restant reconnaissante au gouvernement burkinabè, elle a signifié que l'OMPI est heureuse d'avoir participé à l'élaboration du présent projet de loi.