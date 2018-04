Burkina Faso: Karaté/Championnat d'Afrique Zone III - Le Burkina Faso conserve son titre

Les rideaux de la 17e édition du Championnat d'Afrique de karaté de la Zone III sont tombés, le samedi 21 avril 2018 à la Salle des arts martiaux. Le Burkina Faso a occupé la première place au classement général et a conservé ainsi son titre acquis à Cotonou l'année dernière.

Il y avait au total cinq pays sur les huit de la Zone III à prendre part à la 17e édition du Championnat d'Afrique de la zone ; à savoir le Bénin, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Nigeria et le Ghana ont fait faux bond. Le Liberia avait signalé qu'il ne sera pas de la partie. Mais cela n'a pas entaché la fête du karaté dans la capitale burkinabè. En katas tout comme en kumité (combats), les karatékas du Burkina Faso ont surclassé leurs adversaires. Kouraogo Zoula, Bernis Sawadogo (U21) et leurs camarades de la sélection nationale burkinabè ont été impressionnants dans l'ensemble, tant en katas qu'en combats. Au final, le Burkina Faso est monté sur la plus haute marche du podium avec 12 médailles en or, 6 en argent et 11 en bronze. Le Niger a occupé la deuxième place avec 8 médailles en or, 10 en argent et 9 en bronze. Le Bénin est venu en troisième position avec 6 médailles en or, 5 en argent et 9 en bronze.

"Le 17e Championnat d'Afrique de karaté de la Zone III qui s'est déroulé à Ouagadougou a tenu ses promesses. Et cela grâce au dynamisme du président de la Fédération burkinabè de karaté-do, El Hadj Oumarou Yugo, à son bureau exécutif et à l'ensemble des membres du Comité d'organisation qui ont mouillé le maillot... A l'ensemble des athlètes qui sont venus des pays frères et amis, je salue leur participation, je les félicite également pour les victoires engrangées. A l'endroit des athlètes du Burkina Faso, je salue leurs différentes performances, surtout la première place qu'ils ont occupée", a déclaré Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs.

Le président de la Fédération burkinabè de karaté-do, El Hadj Oumarou Yugo, a dédié la victoire du Burkina Faso à l'ensemble des karatékas burkinabè, plus particulièrement à Me Jean-Pierre Palé qui est malade, à Me Fabéré Sanou, malade aussi et qui est à Paris pour des soins, à Me Souleymane Yaméogo, son prédécesseur, et au Moogho Naaba Baongho. " On a fait une démonstration de force mais je dois garder la tête froide. A partir de maintenant, le cap est sur Kigali en août car l'objectif est de partir avec ces compétiteurs pour défier les médailles au niveau africain", a-t-il lancé. Cette 17e édition du Championnat d'Afrique de karaté de la Zone III s'est achevée par une cérémonie de remise de médailles aux plus méritants.