En rappel, cette visite chez le Premier ministre s'est tenue en marge du championnat d'Afrique de karaté-do de la Zone III que le Burkina abrite les 20 et 21 à la salle des arts martiaux japonais sise à l'Institut des sciences des sports et du développement humain dont le coup d'envoi des combats a été donné dans la matinée du vendredi 20 avril 2018. Environ 300 athlètes de 5 pays (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Niger, Togo) prennent part à cette compétition.

Pour cette visite chez le chef du gouvernement burkinabè, Wakam Bilal Emmanuel était accompagné du secrétaire général, de l'UFAK Zone III, l'Ivoirien Vincent Ayi, du président de la Fédération burkinabè de karaté-do, Omar Yugo, et des présidents des fédérations nationales de karaté des pays membres. Le représentant du président de l'UFAK, s'est aussi réjoui du dynamisme de la Zone III et particulièrement au Burkina Faso : «Nous sommes très fiers heureux au niveau de la confédération africaine, de voir que le karaté se porte bien non seulement dans la zone III, mais particulièrement au Burkina Faso dont le niveau des karatékas ne cesse de monter», certifie, le secrétaire général de l'UFAK.

