Mali: Prix du coton - Le 1er choix fixé à 255 FCFA le kg

Se réjouissant de cette décision de fixation de prix, Bakary Togola, Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali (APCAM), déclare : « Aujourd'hui, si on a 255 francs CFA, on doit remercier le bon Dieu. Je souhaite que les producteurs se mettent au travail ».

Le Mali exploite 700.000 hectares de coton au total. La production s'accroît depuis les six dernières années, en raison de la fixation d'un prix aux producteurs "incitatif", et de leur approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires ainsi qu'en chaux agricole pour corriger l'acidité des sols dans certaines régions.

