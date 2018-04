Afrique du Nord: L'Algérie surprend la Tunisie

Les déceptions se sont poursuivies dans les jeunes catégories des sélections nationales avec l'élimination des jeunes de moins de 20 ans dès le premier tour des éliminatoires de la CAN U20.

La Tunisie, qui devait remonter ses deux buts de retard concédés au match aller face à l'Algérie, a subi une nouvelle défaite sur le score de deux buts à un malgré une belle pression en seconde période. A aucun moment de la rencontre, les Tunisiens n'ont réussi à emballer le match à cause d'un rendement général très moyen des joueurs face à des Algériens très bien en place, avec en plus un choix bizarre de la Fédération Tunisienne de Football de désigner cette rencontre au stade de Radès qui était complètement vide et sans âme.

Les Fennecs enfoncent le clou !

Dans un stade d'El Menzah ou une autre pelouse, où l'accès était beaucoup plus facile pour les supporters, l'affluence aurait été sûrement plus importante et le soutien du public aurait pu peut-être faire la différence. Les Tunisiens ont été menés au score dans ce match après un but de l'Algérien Zineddine Belaid à la 16e minute avant une égalisation de Yousri Hamza à la 45e minute.

En fin de match (83 mn), Mohamed Belkhir a tué tout suspense avec un second but pour les Algériens qui les qualifie au deuxième tour des éliminatoires.

Absence de réalisme !

En deuxième mi-temps, la Tunisie s'est procurée quelques belles occasions pour prendre l'avantage et reprendre espoir, mais le réalisme était absent devant la cage algérienne. Il est à rappeler que l'Algérie s'était imposée au match aller sur le score de trois buts à un.