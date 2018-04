Gabon: A J-5 des législatives, rien n'est prêt

Le porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie By Nzé, doute aussi du respect de la date du 28 avril, fixée pour l'organisation de l'élection. "Pour respecter les délais, les premières conditions étaient la révision de la constitution, voulue par la classe politique. Cette révision a pris du temps mais elle a eu lieu. Une fois actée, il a fallu réviser également tout le corpus électoral. Cette révision a eu lieu. Malheureusement, un certain nombre de textes ont fait l'objet d'une saisine de la Cour constitutionnelle par certains acteurs de l'opposition en vue de contester certaines dispositions. Cela retarde donc la mise en œuvre. Est-ce que dans quelques jours on aura levé toutes ces inquiétudes? J'ai bien peur que non", conclut Mr. Bilie By Ndzé.

Par ailleurs, le renouvellement annuel de la liste électorale, préalable à toute élection, n'a pas été fait. "Cet état de faits montre qu'en plus des manipulations éprouvées et dénoncées, le gouvernement entrave sciemment le processus des élections", affirme Guy Nzouba Ndama, l'ancien président de l'Assemblée nationale devenu opposant en 2016.

