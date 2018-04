Angola: Le pays va signer un accord avec la National Geographic Society

New York — L'Angola et la National Geographic Society vont signer, à court terme, un protocole de coopération dans le domaine de la conservation de la biodiversité.

L'information a été rendue publique, à New York, par la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, Angela Bragança, au terme de la projection dimanche du film Okavango qui démontre la biodiversité et le mode de vie des populations vivant le long des rivières Cuito, Cuanavale et Cubango.

Angela Bragança, qui a conduit la délégation angolaise à cet événement, a déclaré que les modalités de cette coopération étaient en cours de négociation.

Elle a encore précisé son portefeuille, celui de l'Environnement, la société civile et les gouvernorats de Bié et Cuando Cubango étaient aussi engagés dans ce projet.

Selon la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, le film Into the Okavango est un grand instrument de mobilisation internationale pour le développement du tourisme dans le sud de l'Angola.