Afrique: 24ème congrès Impa - Les pilotes maritimes du monde en conclave à Dakar

« Ce congrès sera l'occasion de faire la promotion des activités du secteur maritime, de développer la notoriété de l'association, d'échanger des informations techniques et professionnelles entre les membres de l'association pour l'uniformisation des niveaux de qualité et de sécurité des prestations de pilotage, de porter la voix des pilotes au sein des organisations internationales du secteur des transports maritimes », a ajouté le commandant Chérif Mamadou Lamine Diop, secrétaire général adjoint de l'Association professionnelle des pilotes maritimes du port autonome de Dakar.

Une quarantaine de communications seront au menu de cette rencontre où seront des délégations venues de 57 pays. Les réflexions porteront, entre autres, sur les pratiques et textes qui régissent l'association, sur les dernières innovations technologiques pour les professionnels, sur les enjeux et les prochaines mutations des secteurs maritimes et portuaires, sur les industries et la sécurité.

Le 24ème congrès de l'Association internationale des pilotes maritimes (Impa) s'ouvre ce lundi à Dakar. Pendant cinq jours, ces professionnels du secteur maritime, venus de 57 pays, discuteront des questions relatives aux dernières innovations technologiques, aux enjeux et aux prochaines mutations des secteurs maritimes et portuaires.

