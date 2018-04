Sénégal: Application de la loi sur le parrainage - Cheikh Ahmadou Bamba Sylla propose une «plateforme informatique»

"Ce point devra être discuté et validé par les parties prenantes. Il consiste à donner la possibilité à chaque citoyen sénégalais, après avoir parrainé un candidat, de pouvoir changer d'avis et de porter son parrainage sur un autre candidat". Quant au Conseil constitutionnel, il a affirmé que "le décomptage et la validité des parrainages seront de facto opérés de façon automatique.

Le citoyen sénégalais aura alors à faire son choix en toute sérénité". Parmi les avantages de cette plateforme informatique, Cheikh Ahmadou Bamba Sylla indique son "accessibilité du fait qu'elle sera disponible sur Internet", "l'inclusion de tous les citoyens" mais aussi "la confidentialité et la sécurisation du parrainage". Qui plus est, il dira que "le citoyen sénégalais aura la garantie de la confidentialité de son parrainage.

Chaque citoyen sénégalais pourra donc, sur le territoire sénégalais comme hors de nos frontières, porter son parrainage au candidat de son choix et il aura à se connecter sur la plateforme à l'aide des informations comportant son nom, son prénom, sa date de naissance et son numéro de carte d'identité nationale", explique-t-il.

