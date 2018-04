Liberia/Sénégal: Youssouph Dabo avec les U20 à Monrovia, assure que son intérim sera bien assuré au Stade de Mbour

Dakar — Le sélectionneur des moins de 20 ans du Sénégal, Youssouph Dabo, par ailleurs coach du Stade de Mbour, s'est dit convaincu que son intérim sera bien assuré sur le banc du club mbouroiis pendant qu'il va conduire l'équipe nationale au tournoi de l'UFOA A, du 24 avril au 6 mai, à Monrovia (Liberia).

"J'ai une relation de grande confiance avec les autres membres de mon staff (au Stade de Mbour) et je suis convaincu qu'ils feront le travail nécessaire pour faire de bons résultats en mon absence", a déclaré le technicien dans un entretien avec l'APS.

Youssouph Dabo dit avoir "bien pris le soin de demander l'avis des dirigeants du Stade (de Mbour) avant d'accepter l'offre de la Fédération de football, s'ils avaient dit non, je ne l"aurais pas accepté", a-t-il assuré.

Il s'est dit "très fier" de se voir confier les rênes d'une équipe nationale, après "moins de trois saisons complètes sur le banc d'un club sénégalais". insistant sur l'importance à ses yeux de sa promotion au poste de de sélectionneur des moins de 20 ans du Sénégal.

"En décidant de revenir dans le football national, a souligné Youssouph Dabo, j'ai toujours voulu mettre la main à la pâte aussi bien en club qu'en équipe nationale".

Selon lui, le Stade de Mbour a accepté de le laisser prendre en charge les moins de 20 ans du Sénégal, sans compter qu'il laisse "sur place des techniciens aguerris sur le banc de l'équipe" mbouroise.

Il a signalé que "lors d'un récent voyage" qu'il avait effectué en Pologne, ces derniers avaient "géré avec brio" son intérim, avec une victoire en championnat contre Teungueth FC.

"Les journées d'après, l'équipe avait perdu contre le Jaraaf, fait match nul contre Mbour PC et perdu contre l'AS Douanes à domicile en ma présence", a-t-il ajouté.

Youssouph Dabo, qui a remplacé Joseph Koto à la tête de cette sélection des moins de 20 ans, débutera mercredi contre le Mali le tournoi de la zone ouest A de l'UFOA, avec comme ambition de lancer un nouveau groupe de performance.

"Nous débuterons une autre histoire et ce tournoi aidera ce groupe à grandir", a indiqué le technicien, selon qui "le plus important, ce sont les matchs éliminatoires" de la CAN des moins de 20 ans contre l'Egypte, en mai.

"Ce sont des matchs qui arriveront tout juste après le tournoi où l'objectif est de jouer le plus grand nombre de matchs possibles", a-t-il indiqué.

Outre le Mali, les autres adversaires du Sénégal dans ce groupe B sont la Guinée et la Gambie.

Dans la poule A, en plus du hôte, le Liberia, on compte la Guinée Bissau, le Cap-Vert et la Sierra Leone.