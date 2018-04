Sénégal: Parrainage - La Ld dedouane Macky et invite au dialogue

En réunion d'instance avant-hier samedi, les membres de la Ligue Démocratique, par le biais de leur secrétaire général par intérim Nicolas Ndiaye, ont invité l'opposition ainsi que la société civile à se « joindre à la table des négociations, pour discuter des modalités de mise en œuvre du parrainage en vue des prochaines échéances électorales». La Ld est également revenue sur la médiation des guides religieux et l'absence du Président, le jour du vote.

Même si le parrainage continue de susciter moult frustrations chez certains acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition et de la société civile, les membres de la Ligue Démocratique s'en félicitent, car pour eux, il constituerait une aubaine.

« L'institutionnalisation du parrainage intégral permettra assurément une rationalisation des candidatures aux différents types d'élections.

En effet, et au regard de la prolifération des partis politiques et des candidatures aux élections, il était devenu impératif de mettre en place un système de sélection des listes et des candidats qui préserve nos acquis démocratiques conquis de haute lutte », a dit la Ld.

Partant de ce constat, les Jallarbistes ont invité à la fois l'Etat et les membres de l'opposition à s'asseoir autour d'une table afin de trouver des consensus.

« Le bureau politique invite d'une part le gouvernement à créer les conditions favorables à un dialogue fécond et inclusif autour des modalités de mise en œuvre du parrainage et, d'autre part, appelle l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile à faire preuve de responsabilité en vue de construire des consensus forts et dynamiques autour du processus électoral », a dit la Ld.

Par ailleurs, revenant sur la récente médiation des hommes religieux qui semble être tombée dans l'oreille d'un sourd, le secrétaire par intérim de la Ld Nicolas Ndiaye estime qu'il y a une désinformation.

Car « c'est du rôle des guides religieux d'appeler à la paix, à la concorde, et au dialogue, maintenant c'est au président de la République de juger. Peut-être que les guides religieux n'ont pas toutes les informations qu'ils doivent avoir.

Le long processus de dialogue a commencé il y a 6 mois, processus au cours duquel il y avait quinze représentants du pouvoir, quinze représentants de l'opposition, quinze représentants de la société civile.

Là, il n'y avait pas de majorité ni de minorité, toutes les parties étaient à égalité. Dialogue que certains ont saisi et que d'autres ont refusé. Est-ce que les chefs religieux étaient au courant de ça ? », s'est-il demandé.

Quant au séjour du Président Macky Sall en France alors que la loi sur le parrainage était soumise aux députés, que d'aucuns assimileraient à « une manque de considération à son peuple », Nicolas Ndiaye estime que « c'est au président d'en répondre...

Même en l'absence du président de la République, les institutions fonctionnent normalement. La preuve, il est allé en France, cela n'a pas empêché l'Assemblée nationale de faire son travail, l'administration non plus».