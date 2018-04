Sénégal: Promotion de la bonne gouvernance - Les journalistes invités à jouer pleinement leur rôle

Le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat invite les jeunes reporters à être aux avant-gardes de la promotion de la bonne gouvernance au Sénégal.

Le ministre Pape Gorgui Ndong a fait cette invite lors de la cérémonie de clôture de la première phase du projet de la gouvernance participative au Sénégal, initié par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) en collaboration avec la Fondation pour les médias en Afrique de l'Ouest (Mfwa).

Les rideaux ont été baissés, le vendredi 20 avril dernier, sur la première phase du projet de la gouvernance participative au Sénégal, initié par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) en collaboration avec la Fondation pour les médias en Afrique de l'Ouest (Mfwa).

Venu présider la cérémonie de clôture de l'atelier de mise à niveau des journalistes sur la promotion de la gouvernance participative, la redevabilité et la transparence dans le cadre de ce projet, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat a salué le travail de la Cjrs au service des médias et des jeunes reporters.

Poursuivant son propos, le ministre Pape Gorgui Ndong a invité ainsi les jeunes reporters à être les ambassadeurs de la promotion de la bonne gouvernance au Sénégal.

En effet, il a souligné dans son discours que le chef de l'Etat, en confiant au département de la jeunesse, la Construction citoyenne, veut que les jeunes soient les premiers leviers de la promotion bonne gouvernance.

C'est pourquoi Pape Gorgui Ndong invite les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la construction citoyenne par la promotion de la bonne gouvernance.

«Nous sommes jeunes et nous devons tout faire pour mériter la confiance du chef de l'Etat qui nous invite au retour aux valeurs à travers la promotion de la transparence dans la gestion», a lancé le ministre de la Jeunesse.

Aussi a-t-il annoncé, par ailleurs, le renforcement des missions des corps de contrôle et la création prochaine de nouveaux mécanismes dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la transparence dans la gestion.

Une dizaine de journaliste issus de divers organes de presse locales (écrite, en ligne et audiovisuelle) a pris part à ces ateliers de capacitation à l'intention des reporters dont les thèmes avaient été introduits par d'éminentes personnalités dont Cheikh Fall Mbaye, directeur de la Bonne gouvernance au ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, Hamadou Tidiane Sy, formateur en journalisme et Abdoul Aziz Sy, président de la Chambre des mines.

Parmi ces thèmes, il y avait, entre autres, la notion de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité, la politique de promotion de la bonne gouvernance, les indicateurs de performances pour le Sénégal et les obstacles majeurs en matière de bonne gouvernance, de transparence, de redevabilité et de corruption au Sénégal.

Il s'y ajoute le rôle des médias dans la promotion des questions de redevabilité et de transparence au Sénégal, l'investigation journalistique et documentaire. Mais aussi les enjeux sur les questions relatives à la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité dans le secteur minier étaient au menu.