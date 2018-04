Sénégal: Sédhiou - Plaidoyer de la famille Kountiyou pour le dénouement de la crise scolaire

Alioune Badara Mbemgue a sollicité les prières du Khalife pour un hivernage pluvieux et calme, le succès du Plan Sénégal Emergent et contre toute forme de violences, citant explicitement le terrorisme.

La tarikhatoul Khadriya de la grande famille Kountiyou de Ndiassane en Casamance basée à Sédhiou a célébré, dans la soirée de samedi à dimanche, la nuit du Sceau de Prophètes Seydina Mohamed (Paix et Salut sur Lui) sous le signe de la paix et de la concorde nationale.

Au rang de ces besoins, le dénouement heureux et prompt de la crise scolaire. Cheikh Mouhamed Babou invite l'Etat et les syndicats à renouer le fil du dialogue pour sortir l'école de l'impasse.

