Sénégal: Kolda - Nouvel affrontement entre «criminels» forestiers et surveillants

Une méfiance s'installe et il ne faut pas attendre plus pour agir», conclut ce responsable politique qui ne comprends plus la politique sécuritaire de son président.

En plus de la question de la délimitation exacte de la frontière. Un conseiller municipal de l'APR (Alliance pour la République - parti au pouvoir) de Niaming est catégorique: «il n y aucun effort sur le terrain pour protéger les populations et la forêt.

Ces surveillants, au nombre de 4, ont pu résister et blesser un des assaillants. Les autres ont pris la fuite, craignant l'arrivée des renforts et laissant le blessé qui sera conduit à l'hôpital. De l'autre côté, les surveillants ont vu leur moto détruite.

La déforestation de la dernière réserve forestière du Sénégal se poursuit de plus bel dans la région de Kolda. Et les coupeurs de bois sont prêts à tout, quitte à marcher sur des cadavres de membre des comités de surveillance villageois ou communautaires, pour tirer le maximum de profit de ce trafic illégal.

