Sénégal: Alerte au Port autonome de Dakar - Seuls 14 pilotes actifs pour offrir la sécurité aux navires en transit

En créant de nouveaux ports, le port de Bargny qui sera un port minéralier, le port de Ndayane qui va nous permettre d'augmenter nos capacités en termes de taille des navires, parce qu'on sera entre 16 et 18 mètres de profondeur. Cela nous permettra de recevoir les navires de dernières générations et de disposer d'espace supplémentaire.»

C'est des augmentations constantes d'à peu près un million à deux millions de tonnes par année. On reçoit beaucoup plus de navires, de marchandises. Ce qui a fini de consacrer la congestion du port en termes d'accueil des navires et d'acheminement des marchandises», fait-il remarquer.

Les problèmes du PAD, ce n'est pas que l'insuffisance des pilotes. L'âge et le manque d'espaces et réserve foncière dans cette infrastructure asphyxiée au cœur de la ville de Dakar sont également autant de maux qui limitent les capacités du port.

«Pour être pilote, il faut Bac plus 14. On est obligé de prendre les meilleurs pour éviter des conséquences dans l'absolu. Cette sélection entraine une raréfaction des gens qui seront capables d'exercer le métier», a confié à iGFM le Commandant Cherif Mamadou Lamine Diop.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.