Sénégal: Parrainage citoyen - Appel d'Idrissa Seck à l'opposition pour faire bloc et saisir la CEDEAO

«Nous, nous considérons, en tout cas au niveau de Pastef, qu'il y a un large front qui existe déjà et que ce front regroupe l'ensemble de l'opposition, exception faite du Rewmi de M. Idrissa Seck et du Grand parti de Malick Gakou », a-t-il déclaré au micro de Sud Fm.

De l'avis de Sonko, ce front qui fait l'objet de l'appel du patron de Rewmi existe déjà, et il serait donc plus judicieux de venir s'y intégrer que d'en fonder un nouveau.

D'ailleurs hier (vendredi-ndlr) en marge de la réunion du Front démocratique et social de résistance nationale, certains en ont discuté. Ils sont arrivés aussi à cette même idée d'aller à la Cedeao et même à l'Union africaine et peut-être même ailleurs».

Après l'adoption par la majorité parlementaire de la loi sur le parrainage intégral et l'appel à l'union lancé par Idrissa Seck de Rewmi à l'opposition afin de saisir la Cour de justice de la Cedeao, Mamadou Diop Decroix d'Aj/Pads et du Fdpr s'est dit favorable à l'invite.

