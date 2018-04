Sénégal: Non-promulgation de la loi instaurant le parrainage - Le Forum du justiciable «instruit» Macky Sall

Dans la foulée, la structure membre de la société civile relève que « Les parties prenantes au processus électoral doivent se départir des préjugés intolérants et tout mettre en œuvre pour que le dialogue consubstantiel à notre culture et à l'histoire politique de notre pays, puisse se nouer, afin de favoriser l'installation d'un climat apaisé durable ».

Aussi notent-ils dans un communiqué de presse en date du dimanche 22 avril, « Suite à l'adoption du projet de loi relatif au parrainage intégral pour toutes les élections par l'Assemblée nationale, en sa séance plénière du 19 Avril 2018, le Forum du Justiciable demande solennellement au président de la République de ne pas procéder à la promulgation de la loi pour rendre possible le dialogue, et créer toutes les conditions de son succès ».

Le Forum du Justiciable entend aller jusqu'au bout de la logique de médiation de la société civile pour apaiser un champ politique mis sens dessus dessous par l'instauration du parrainage citoyen. Dans la foulée de l'adoption par la représentation parlementaire de la loi en question et la modification arrêtée de la Constitution, Babacar Bâ et cie militent pour sa non-promulgation.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.