L'Afrique se réunit pour débattre de sa politique environnementale. La ville balnéaire de Skhirate, située à environ 50 km de Rabat (Maroc), a abrité les 17 et 18 avril 2018, la 29è réunion du Bureau de la Confé- rence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE).

Ce fut un cadre approprié pour examiner l'état d'avancement des décisions prises lors de la 16è CMAE tenue à Libreville au Gabon du 12 au 16 juin 2017, et définir les orientations nécessaires à leur mise en œuvre. Les participants à la rencontre de Skhirate avaient surtout à cœur de préparer la session ordinaire de la CMAE prévue en 2019.

La ministre ivoirienne Anne Désirée Ouloto a pris part à cette réunion non seulement en tant que ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable mais, aussi en tant que vice-présidente pour le compte de l'Afrique de l'ouest.

Aussi, en marge de la rencontre, l'émissaire du gouvernement ivoirien et Dr Juliette Biao Koudounekpo, directrice et représentante régionale de l'ONU-Environnement, ont-elles accordé des interviews à plusieurs médias.

La CMAE, faut-il le rappeler, a été mise en place en décembre 1985, à la suite de la Conférence des Ministres Africains de l'Environnement organisée la même année au Caire, en Egypte.

Elle ambitionne entre autres de promouvoir l'harmonisation des politiques environnementales et des programmes de développement soutenus en Afrique, en collaboration avec les Gouvernements et les organisations non gouvernementales et faciliter la recherche de consensus et le développement d'une position commune par les Africains sur les questions d'environnement et de développement qui préoccupent le continent.