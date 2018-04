A l'agenda du Chef du gouvernement, figurent des rencontres avec de hauts responsables de l'économie et de la finance, des investisseurs et des dirigeants d'entreprises.

Cette mission du gouvernement contribuera à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Ces rencontres étant une plateforme d'échanges sur les grands enjeux du moment, notamment la lutte contre la pauvreté, l'aide au développement et le développement de manière générale.

Pour rappel, le Premier ministre est arrivé le 18 avril 2018 à Washington DC où il participe depuis ce 19 avril, et ce jusqu'au 23 avril 2018, aux rencontres de Printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale.

Déclaration visant à fédérer leurs efforts, afin de mettre en place une économie compétitive dans le secteur. Pour Amadou Gon Coulibaly, l'initiative régionale qui verra la participation de la Banque mondiale, de la BAD et de la Société financière internationale (Sfi), doit prendre en compte toute la chaine de production, notamment la coordination de la commercialisation sur le marché international, la capacité de stockage, la transformation, etc.

Rendre à César ce qui est à César. Au cours d'une table ronde organisée ce jeudi 19 avril à Washington DC, aux EtatsUnis, dans le cadre des réunions de Printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a salué l'engagement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (Bad) à soutenir la compétitivité du secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.