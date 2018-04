Pire, fait savoir l'auteur, ils parviennent aussi à créer une rupture entre le détenu et leur famille. « Quand le travail d'endoctrinement se met en place pour identifier les détenus et les rendre sensibles à l'idéologie radicale dont ils sont porteurs, ils se présentent comme la seule alternative crédible.

Ils misent sur une relation interpersonnelle avec des détenus fragiles, évitant les séances de récitation ou les causeries publiques, pour faire passer leur message et leur promettre une protection sociale. « Ils se présentent d'abord comme un soutien social et une offre sécuritaire », ajoute le Pr Faye.

Ils sont porteurs d'un discours d'insatisfaction et s'intéressent aussi à quelques détenus faibles qu'ils cherchent à endoctriner afin d'en faire des relais et des lieutenants afin de mener le travail de recrutement pour l'endoctrinement dans les prisons ».

L'auteur souligne que « la frustration les amène à être plus agressifs et à être un peu plus sensibles à l'offre radicale et au discours extrémiste ambiant ». Ils s'identifient à ce discours qui apparaît comme la réponse adéquate à leur situation.

Dans un contexte de crise sécuritaire marqué par la montée du radicalisme religieux et des arrestations de présumés terroristes, des réflexions sont engagées de part et d'autre pour barrer la route aux recruteurs jihadistes.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.