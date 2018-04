Sénégal: Parrainage - La Société civile appelle la classe politique au dialogue

Et malgré leur appel à l'insurrection, la population n'a pas suivi, parce qu'aujourd'hui, on a une opposition boycotteuse, une opposition indigne».

J'ai voté cette loi pour qu'on ait une démocratie de grande valeur et pour qu'on consolide davantage la démocratie. L'opposition a voulu bloquer le projet de loi alors que ce projet a été débattu pendant plus de 8 heures de temps à lacommission technique.

Pour M. Diouf, «c'est maintenant que les choses sérieuses commencent avec la définition et la formulation des modalités des modifications qui seront apportées à la loi organique. Et c'est nous qui devons susciter le rappel des contenus du dialogue, lesquels existent», dit-il.

Après avoir pris acte de l'adoption de la loi sur le parrainage, jeudi dernier, par l'Assemblée nationale, le collectif de la société civile et les médiateurs ont appelé les acteurs du processus électoral, la classe politique en particulier, à mettre à profit le mois qui les séparent de l'examen de la loi organique pour renouer le fil du dialogue et rétablir la confiance afin de trouver des consensus forts sur les modalités de mise en œuvre du parrainage.

