Algérie: Hauts plateaux - Préparatifs pour la réorganisation administrative et la création de wilayas déléguées

BATNA- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé dimanche soir à Batna que "les préparatifs sont en cours pour la réorganisation administrative et la création de wilayas déléguées dans les Hauts plateaux".

Au cours de sa rencontre avec les cadres de la wilaya, les élus et les représentants de la société civile, à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, à l'issue de deux jours de visite dans cette wilaya, le ministre a indiqué que "ces préparatifs constituent une étape dans la concrétisation de ce grand projet et ce conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Le ministre, soulignant que la première étape de cette orientation a été concrétisée pour les wilayas du Sud du pays qui totalisent dix wilayas déléguées, a affirmé que son département ministériel "s'emploie à accompagner progressivement ces wilayas déléguées pour accéder plus tard au statut de wilayas à part entière".

"Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis l'accent sur la question de la création des wilayas déléguées dans les Hauts plateaux" a encore indiqué M. Bedoui considérant que la région des Aurès est concernée par cette étape.

S'agissant de la relance du Fonds des Hauts plateaux, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué que "le gouvernement s'emploie pour que la priorité des priorités de ce fonds soit donnée à la relance des projets considérés comme stratégiques dans la région".

Bedoui qui a souligné l'importance de l'investissement pour dynamiser le développement et le nécessaire accompagnement des investisseurs créateurs de richesse, a précisé que "le gouvernement a engagé des moyens importants pour la création des zones industrielles et d'activités et la mobilisation du foncier industriel " indiquant que "la wilaya de Batna était leader dans ce domaine".

Le ministre a eu à écouter les préoccupations des citoyens, des notables et des moudjahidine de la région qui ont honoré et souligné leur appui "pour le président de la République dans ses efforts dans le développement et la sécurité et la stabilité".