Sénégal: Protection des cotes sénégalaises - Plus de 15 milliards de FCfa pour le projet Waca

Le Projet d'investissement pour la résilience du littoral ouest-africain (Waca) va bénéficier de plus de 15 milliards de FCfa. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Mme Louise J. Cord, ont signé l'accord de financement dudit projet, à Washington, le 21 avril dernier.

«L'amplification de la coopération financière entre la Banque mondiale et le Sénégal s'est matérialisée, lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues du 16 au 22 avril 2018 à Washington, par la signature, le 21 avril 2018, de l'accord de financement du Projet d'investissement pour la résilience du littoral ouest-africain (Waca), d'un montant de 24.100.000 euros, soit près de 15.809.000.000 de FCfa », selon un communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, reçu hier.

Selon la source, la signature a eu lieu entre le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Mme Louise J. Cord, en présence de M. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et maire de Saint-Louis.

Le Projet d'investissement pour la résilience du littoral ouest-africain (Waca), précise le communiqué, a pour objectif de promouvoir diverses mesures de lutte contre l'érosion côtière : fixation des dunes, restauration de zones humides et de mangroves, rechargement des plages et construction d'ouvrages de protection et de digues.

« Il contribuera ainsi à réduire les inondations en restaurant les systèmes de drainage et en améliorant la gestion des bassins versants », lit-on.

Le document indique également que les interventions auront pour but de lutter contre la pollution par un meilleur traitement des déchets marins et des déchets industriels, ainsi que des déversements d'hydrocarbures.

Le communiqué indique, par ailleurs, que le Sénégal a été cité, en exemple, en transparence budgétaire, lors de la table ronde de haut niveau sur le sujet tenu le 20 avril 2018, à Washington, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale.

En effet, poursuit le communiqué, au moment où les scores sur la transparence budgétaire ont baissé en moyenne dans l'Afrique francophone, le Sénégal a connu une progression exemplaire à la suite de l'évaluation biannuelle de l'Open budget conduite par « International Budget Partnership » (Ibp) et basée sur le respect des trois piliers que sont la transparence, le contrôle et la participation du public au processus budgétaire.

Le communiqué indique que ce sont les efforts faits par le gouvernement, depuis 2012, en termes de lisibilité du budget et de simplification du projet de loi qui ont été loués.