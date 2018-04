Algérie: FMI - Raouya prend part à la réunion des ministres arabes des finances avec Christine Lagarde

L'armée algérienne forme la milice du Polisario au maniement des missiles antichars et sol-air avant de… Plus »

Elles ont permis également d'informer les différents partenaires des efforts consentis par l'Algérie pour améliorer un environnement des affaires attractif dans la perspective de multiplier et d'affiner les opportunités d'affaires et de partenariat durables.

Les discussions, au cours de ces rencontres, ont porté sur la situation de l'économie algérienne et les voies et moyens de renforcer la coopération dans des domaines clé de développement qui intéresse l'Algérie.

M.Raouya et la délégation l'accompagnant ont répondu à des sollicitations supplémentaires de rencontres sur le plan bilatéral et multilatéral, avec des responsables d'autres pays et d'institutions financières internationales.

Au cours de cette rencontre tenue à la fin des travaux des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, Christine Lagarde a invité les pays arabes à oeuvrer pour la promotion d'un système commercial stable, ouvert et réglementé, fonctionnant pour l'ensemble des pays.

