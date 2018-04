Algérie: Tennis de Table/championnat national par équipes - Le CRAP Bordj El Bahri accède en division Une

ALGER - Le club de tennis de table du CR Alger Plage de Bordj El Bahri a accédé en division Une, après avoir remporté la première place au Championnat national par équipes (phase retour) disputé vendredi et samedi à la salle Omnisport de Ouled Chbel à Birtouta (Alger), avec la participation de sept clubs et l'absence de l'ASKM Oran.

Outre le CRAP, la compétition a regroupé, le Wifak Khémis Meliana, WA Rouiba, ASJ Khroub, ASR Khroub, AC Boudouaou et RC Arba.

Auteur d'un parcours sans faute, le CRAP a validé donc son billet d'accession en division Une en remportant trois de ses quatre matchs.

Composé du trio Imad Oustani, Larbi Hamdani, Sabri Danfer et Amdjed Oustani, le CR Alger Plage avait débuté le tournoi contre le Wifak Khemis Meliana qu'il a battu (4-1), avant d'enchainer un second succès face au RC Arba (4-0). Lors de la troisième journée le club a concédé son seul revers, devant l'un des favoris pour le sacre final, le WA Rouiba (1-4).

Lors de son 4è dernier match, le CRAP a enregistré un 3è succès contre l'AJS Khroub (4-0), totalisant 27 points devant le WA Rouiba (26 pts) et le Wifak Khemis Meliana (25pts).

"Nous sommes et heureux et comblé par cette accession qui était notre objectif principal et pour laquelle, tout le monde (joueurs, staff technique et responsables) se sont sacrifiés. On a confirmé que le travail et l'abnégation sont toujours récompensés. Je pense que notre accession en division Une est largement méritée", a déclaré à l'APS, le joueur-entraineur Imad Oustani.

Il a estimé que son équipe a fait l'essentiel du travail lors de la phase aller en remportant tous ses matchs.

"On savait que notre premier match contre Khémis Meliana pourrait être déterminant pour l'accession. Les joueurs étaient tous concentrés sur cet objectif lors des six simples et au double. En remportant cette rencontre 4-1, nous avons atteint notre objectif", s'est réjoui Oustani.

Le second billet pour la division Une se jouera lors du match barrage entre le WA Rouiba (2e de la division 2) et le Rama (7è de la division 1).

Interrogé sur les autres objectifs de l'équipe cette saison, l'entraineur a expliqué qu'il reste encore la Coupe de wilaya et la Coupe d'Algérie où ses pongistes peuvent offrir d'autres titres à leur jeune équipe créée en 2014.

"La saison n'est pas encore terminée. Nous avons deux autres échéances, la Coupe de la wilaya et la Coupe d'Algérie ou nous sommes toujours en course.

Concernant la saison prochaine, nous allons essayer de de se maintenir en Division Une tout en jouant à fond nos chances, car on a des joueurs capables de le faire, après évidemment une préparation adéquate", a conclu le capitaine du Crap.

Avec cette accession en Division Une, le Chabab Ryadi Alger Plage confirme ainsi les résultats enregistrés lors des saisons précédentes notamment au niveau des jeunes catégories. .

"Après deux années passées en régional (division 3) et une année en (division 2), notre équipe accède au premier palier national, c'est une très grande satisfaction. En plus, nous dominons actuellement les compétitions chez les jeunes catégories et cela confirme la bonne santé du tennis de table chez l'équipe de Bordj El-Bahri . C'est le fruit de plusieurs années de travail." a estimé le responsable du club Lyes Khenniche

Le CRAP a été crée en 2014 par un groupe de conseillers en sports dont le but de prendre en charge la multitude de jeunes pongistes issus de la région, avec la mission de participer à leurs éducation et formation et contribuer à leur épanouissement physique et intellectuel, en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte contre la violence.