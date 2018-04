Sénégal: Qualification professionnelle - 400 jeunes de Guédiawaye reçoivent des bons de formation

« La formation de la première cohorte de 500 jeunes dans 7 pans de métiers sont : installateur de plomberie, installateur de panneaux solaires, agent transit-quai, diagnostiqueur automobile, pépinière et opérateur en transformation de céréales et légumes, construction de pavés vient d'être bouclée », a-t-il ajouté.

« Le 3 Fpt constitue un instrument efficace de financement en vue d'accroître la qualification professionnelle de la population et contribue à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de notre économie », a-t-il estimé.

Ces formations d'une durée de trois à six mois vont déboucher sur un nouveau diplôme appelé certificat de spécialité et permettront aux bénéficiaires d'acquérir très rapidement des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier choisi.

Les bénéficiaires vont systématiquement débuter une formation dans les domaines suivants : bâtiment, électricité, électrotechnique, électromécanique, informatique, gestion et comptabilité, menuiserie métallique, couture et traitement de cheveux et coiffure de cérémonie.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.