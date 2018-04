Sud-Soudan: Le Conseil de sécurité proroge jusqu'au 15 octobre le mandat de la Force de l'ONU à Abyei

La résolution adoptée ce jour précise ces conditions en demandant des « progrès mesurables » qu'elle détaille. Ces progrès concernent les patrouilles aériennes et terrestres de la FISNUA ; un accord à conclure sur les quatre bases d'opérations du Mécanisme conjoint ; la tenue de réunions dudit Mécanisme conjoint ; des progrès à réaliser sur les questions politiques et la sécurité et sur l'établissement de couloirs du passage de la frontière ; et la tenue de réunion de la Commission frontalière mixte et du Comité mixte de démarcation.

La Conseil avait déjà menacé dans sa précédente résolution sur Abyei, adoptée le 15 novembre 2017, de ne pas reconduire le mandat de la FISNUA, à moins que le Soudan et le Soudan du Sud ne prennent une série de mesures pour mettre effectivement en œuvre le Mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière prévu par l'Accord de 2011 entre les deux pays.

